МВД Азербайджана подтвердило информацию о задержаниях сотрудников российского агентства «Sputnik-Азербайджан» в ходе операции в офисе медиаструктуры в Баку.

Как сообщили в МВД «Минвалу», сотрудники полиции провели спецоперацию в офисе «Sputnik-Азербайджан» на основе оперативной информации о незаконной деятельности структуры.

«Аккредитация агентства была приостановлена в феврале 2025 года. Однако поступила оперативная информация о том, что агентство продолжает функционировать посредством незаконного финансирования. 30 июня в офисе филиала были проведены оперативно-розыскные мероприятия, имеются задержанные. Дополнительная информация будет предоставлена», — отмечается в сообщении ведомства.