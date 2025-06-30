Политика двойных стандартов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) стала угрозой для глобальной безопасности, Иран ожидает, что агентство от нее откажется.

Об этом заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан.

«Такая политика двойных стандартов приводит к возникновению серьезных угроз для региональной и глобальной безопасности. Мы ожидаем, что МАГАТЭ не будет нарушать права суверенных государств, откажется от [применения] двойных стандартов и будет должным образом защищать законные интересы всех стран-подписантов [Устава МАГАТЭ]», — сказал Пезешкиан в телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Слова иранского президента приводит его пресс-служба.

Говоря о действиях генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, Пезешкиан заявил, что «сегодня позиция правительства, парламента и народа Ирана такова: генеральный директор МАГАТЭ, несмотря на налаженные сотрудничество и взаимодействие, необъективно действовал в отношении ядерной программы» исламской республики.

«Такое поведение для нас абсолютно неприемлемо. Действия депутатов, отражающие волю иранского народа, стали естественной реакцией на эти неоправданные, деструктивные и позорные решения гендиректора МАГАТЭ», — добавил иранский политик.