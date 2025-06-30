Выдача разрешений на портале Yolumuz Qarabağa ограничена на неделю.

Об этом сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Согласно информации, в связи с государственным мероприятием, которое пройдет в ближайшие дни на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, с 30 июня по 6 июля на портале Yolumuz Qarabağa не будут выдаваться разрешения для передвижения по 9 направлениям — Суговушан, Физули, Шуша, Ханкенди, Ходжалы, Ходжавенд, Агдере, Агдам и Лачин.

Гражданам заранее были отправлены SMS-уведомления об этом.

Ограничений на поездки в Зангиланский и Джебраильский районы нет.