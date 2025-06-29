Председатель Правления Фонда дружбы, сотрудничества и солидарности Турция–Азербайджан, профессор Айгюн Аттар выступила с резкой критикой в адрес российских властей за массовые аресты, давление и преследование азербайджанцев в России.

Об этом она написала в своём посте в социальной сети X.

«Кто отдал приказ убивать азербайджанских турок в России руками государства? Что означает убийство четырёх членов одной семьи в их собственном доме российскими спецназовцами? Эй, бессовестный Путин, ты скучаешь по СССР, который был тюрьмой народов?» — написала Аттар.

Профессор подчеркнула, что в России фактически начался государственный террор в отношении нерусских народов:

«Я призываю всех людей, особенно около трёх миллионов азербайджанцев, проживающих в России, выразить протест. Я решительно осуждаю Кремль, его русский шовинизм, сепаратистские настроения и исламофобский подход!».

Она также отметила, что даже жестокая агрессия против Украины — славянской страны с общим языком, религией и корнями — не смогла остановить Путина:

«Потому что он, подражая Сталину, продолжает безжалостную политику, отрицающую право нерусских на существование. Пусть Аллах помилует наших соотечественников, на дома которых в Екатеринбурге совершили налёт сотрудники российской разведки, избив и убив их на глазах у их семей только за то, что они выразили протест против отправки на войну».