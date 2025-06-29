Японский автопроизводитель Nissan по итогам прошедшего финансового года получил чистый убыток в размере $4,5 млрд, информирует carscoops.com. При этом компания приостановила выплату дивидендов.

Автокомпания объясняет убытки обесценением активов и расходами на реструктуризацию.

Компания намерена прекратить производство на двух площадках в Японии.

Оптимизация коснется и ряда зарубежных предприятий: закрыть планируется заводы в Южной Африке, Индии, Аргентине и Мексике. Таким образом, компания хочет снизить текущие расходы.