Лидер фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Йенс Шпан призвал обеспечить Германии доступ к ядерному оружию Великобритании и Франции. Он считает, что американское вооружение не обеспечит защиту государства.

«Мы должны обсудить германское или европейское участие в доступе к арсеналу атомного оружия Франции и Великобритании, возможно, собственное участие вместе с другими европейскими государствами», — приводит его слова газета Die Welt.

Шпан отметил, что европейские государства должны активно вести разговор о создании общего «ядерного зонтика». При этом он считает, что ФРГ должна сыграть ведущую роль в этом процессе. Политик добавил, что без ядерного сдерживания страны ЕС рискуют стать «игрушками мировой политики».