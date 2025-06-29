Политический обозреватель Эль Мюрид прокомментировал в своем тг-канале кровавую жестокость в отношении азербайджанцев в Екатеринбурге и последующую реакцию Баку.

«Вне зависимости от повода, ухудшение отношений между Азербайджаном и Россией — вопрос, который перешел в практическую плоскость. Они вряд ли станут враждебными, но полный пересмотр всех балансов отношений уже неизбежен.

Причина всё та же: России нечего предложить своим соседям. Разве что территориальные претензии. Утрата не только проекта развития, но и самой постановки вопроса делает бессмысленной задачу проецирования интересов России вовне. Любая империя в процессе коллапса вначале теряет свою периферию и уходит с нее, сейчас эти процессы происходят на Южном Кавказе. На очереди, видимо Центральная Азия, затем Беларусь. А дальше распад перетечет уже на российскую территорию. И чем больше цемента террора будет засыпаться в эту распадающуюся конструкцию, тем хрупче она будет становиться. Любой бетон — это не только цемент, это и песок, и камни, и арматура, и связывающие присадки. Но у Кремля нет ничего, остались только мешки с цементом и тех уже немного», — отметил политолог.