В связи с преднамеренными и внесудебными убийствами и насилием, совершенными правоохранительными органами в отношении азербайджанцев по признаку их этнической принадлежности на территории Екатеринбургской области России, а также систематическим характером подобных инцидентов в последнее время, отменены запланированные к проведению в Азербайджане государственными и частными предприятиями с участием России культурные мероприятия.

Информация приводится в сообщении Минкультуры Азербайджана.

К число отмененных мероприятий входят концерты, фестивали, спектакли, выставки и другие культурные программы.

В министерстве уточнили, что граждане, купившие билеты заранее, могут обратиться в соответствующие пункты продаж и на онлайн-платформы для возврата средств.