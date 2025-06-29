С 24 февраля 2022 года по 26 июня 2025 года общие боевые потери личного состава ВС России Украины в Украине ориентировочно составили 1018940 человек (+1220 за сутки). Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Также с начала российского вторжения уничтожены:

10976 (+6) танков,

22915 (+7) бронемашин,

29689 (+24) артиллерийских систем,

1425 (+0) РСЗО,

1189 (+0) средств ПВО,

420 (+0) самолетов,

337 (+0) вертолетов,

42624 (+147) БПЛА оперативно-тактического уровня,

3394 (+0) крылатые ракеты,

28 (+0) кораблей/катеров,

1 (+0) подводная лодка,

53508 (+93) единиц автомобильной техники и автоцистерн,

3921 (+0) единица специальной техники.