С 24 февраля 2022 года по 26 июня 2025 года общие боевые потери личного состава ВС России Украины в Украине ориентировочно составили 1018940 человек (+1220 за сутки). Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
Также с начала российского вторжения уничтожены:
10976 (+6) танков,
22915 (+7) бронемашин,
29689 (+24) артиллерийских систем,
1425 (+0) РСЗО,
1189 (+0) средств ПВО,
420 (+0) самолетов,
337 (+0) вертолетов,
42624 (+147) БПЛА оперативно-тактического уровня,
3394 (+0) крылатые ракеты,
28 (+0) кораблей/катеров,
1 (+0) подводная лодка,
53508 (+93) единиц автомобильной техники и автоцистерн,
3921 (+0) единица специальной техники.