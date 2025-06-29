29 июня около 04:00 в районе села Хошчобанлы Масаллинского района стало известно об убийстве, которое произошло из-за конфликта в семье.

Согласно информации пресс-службы МВД, Камран Зербалиев подозревается в нанесении увечий выстрелами из охотничьего ружья своей теще Айбениз Мамедовой, супруге Арзу Зербалиевой, сестре жены Айсун и своему родственнику Фарману Гараеву.

А.Мамедова скончалась на месте происшествия, остальные получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Сотрудники полиции задержали К.Зербалиева и изъяли у него охотничье ружье марки «Lion». Ведется расследование обстоятельств инцидента.

Отмечается, что К. Зербалиев ранее служил полицейским в соответствующих органах Масаллинского района, но был уволен с должности по собственному желанию некоторое время назад.