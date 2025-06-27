Президент России Владимир Путин прокомментировал попытки Запада «похоронить» российскую экономику, заявив, что там «сами скоро сдохнут, а нас хоронят».

«Что в странах Запада происходит? Они всё время нас хоронят. Сами скоро сдохнут там, а нас хоронят, не переставая», — отметил глава государства.

Путин напомнил, что в прошлом году рост российской экономики составил 4,3%. В то же время он подчеркнул, что в этом году ожидаются более скромные показатели — это необходимо для сдерживания инфляции.

«Не мы агрессивны — это Запад агрессивен», — добавил президент.