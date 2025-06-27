Согласно новому опросу, опубликованному Axios, 46% американцев одобряют деятельность президента США Дональда Трампа, а 51% — нет.

При этом атаки США по ядерным объектам Ирана вызвали у избирателей смешанные чувства: большинство поддержало ограниченные удары, но почти столько же выразили обеспокоенность возможным расширением конфликта.

75% опрошенных считают, что даже несмотря на прекращение огня между Израилем и Ираном, ситуация может перерасти в полномасштабную войну. 46% респондентов не исключают ответной атаки Ирана по территории США.