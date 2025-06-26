В бакинском поселке Кешля задержали двоих мужчин, которые хранили наркотики в холодильнике. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД Азербайджана.

Задержанными оказались ранее неоднократно судимый 61-летний Дилавер Меликов и его 38-летний сын Эмиль Меликов. По данным следствия, оба занимались сбытом наркотических веществ.

В ходе обыска в их доме сотрудники полиции обнаружили свёртки с марихуаной и метамфетамином, спрятанные в холодильнике. Задержанные признались в планах сбыть наркотики.

По факту возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.