Турция положительно оценивает подход Армении к разблокировке региональных коммуникаций. Об этом сообщил журналистам в четверг заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян, передают армянские СМИ.

Отвечая на вопрос о реакции турецкой стороны на представленный Ереваном проект «Перекресток мира», Костанян отметил, что Анкара демонстрирует конструктивный настрой. Заявление прозвучало в ходе брифинга, организованного после визита премьер-министра Николы Пашиняна в Стамбул.

Представитель МИД стал отрицать, что Эрдоган на встрече с Пашиняном поднял вопрос возвращения Западных азербайджанцев. Не слышал Костанян от турецкой стороны и о том, что маршрут через Армению должен действовать беспрепятственно, т.е. без таможенного контроля, чего требует Азербайджан.

В целом на переговорах в Стамбуле было подчеркнуто, что позиции Армении и Турции по ряду региональных вопросов достаточно схожи.

Он убежден, что открытие коммуникаций исходит и из жизненных интересов турецкой стороны.