Турецкий портал OdaTv сообщил, что супруга премьер-министра Армении Анна Акопян с 19 по 22 июня отдыхала в самом роскошном отеле Турции — Titanic Mardan Palace в Анталье. Комплекс был построен азербайджанским бизнесменом Тельманом Исмаиловым.

Отмечается, что Акопян забронировала роскошный президентский люкс, цена которого начинается от 6000 долларов в сутки.

Акопян потратила в общей сложности 100 000 долларов за указанные дни. В эти расходы также входят персональные уроки йоги, аренда яхты и т. д.