Стоимость азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке выросла на $0,37 (или 0,51%) и достигла $72,49 за баррель. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на источник на нефтяном рынке.

Одновременно с этим, на турецком терминале Джейхан цена Azeri Light по системе FOB снизилась на те же $0,37 (0,52%) и составила $71,17 за баррель.

Для сравнения, стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent по итогам последних торгов составила $69,23 за баррель.

Отметим, что в госбюджете Азербайджана на текущий год закупочная цена нефти заложена на уровне $70 за баррель.

Напомним, что исторический минимум цены на Azeri Light был зафиксирован 21 апреля 2020 года — $15,81, а максимум — в июле 2008 года, когда баррель стоил $149,66.