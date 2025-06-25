Раввин Дов Ландо, являющийся одним из лидеров ультраортодоксального еврейства, призвал укрепить изучение Торы в ешивах и выразил уверенность, что именно это обеспечивает защиту Израиля. Он отметил, что победы в войнах и отражение угроз со стороны Ирана происходят не благодаря военной мощи, а в силу духовной заслуги изучающих Тору.

«Сейчас ситуация крайне нестабильна, и если бы не вмешательство свыше, мы могли бы оказаться перед катастрофой, – говорится в выступлении раввина перед последователями, которое цитирует newsru.co.il. – Факт, что ракеты не достигали целей, указывает на то, что есть Высшее руководство мира, а не только материальные силы, как может показаться».

Раввин особо указал на то, что заслуга в защите Израиля принадлежит в первую очередь ученикам ешив. Он считает, что, хотя общество склонно приписывать успех армии, именно духовная деятельность обеспечивает исход боевых действий: «Есть ощущение – «мы победили», «мы нанесли удар». Но истина в том, что это заслуга Торы, которая охраняет и защищает».

Он также отметил, что в контексте угроз глобального конфликта, включая рост напряженности между Ираном и США, изучение Торы может оказывать защитное воздействие не только на Израиль, но и на другие страны. «Поражение Америки, не дай Бог, может навредить и нам. Тора защищает всех, кто живет в Святой Земле, и даже больше», — отметил раввин.