Британский и канадский политолог украинского происхождения Тарас Кузьо прокомментировал в своём Х учреждение Советом Европы первого Трибунала для уголовного преследования российской агрессии против Украины.

«Сегодня Совет Европы учредил свой первый Трибунал для уголовного преследования российской агрессии против Украины. Почему, спустя 34 года после распада СССР, это первый Трибунал Совета Европы?» — написал он.

Кузьо также задался вопросом, почему аналогичный Трибунал не был создан в отношении Армении за агрессию против Азербайджана.

«Почему Совет Европы не учредил Трибунал для преследования Армении за преступление агрессии против Азербайджана? Армения оккупировала 20% территории Азербайджана. Россия оккупирует 20% территории Украины», — указал политолог.

В завершение он добавил: «Может быть, у Совета Европы двойные стандарты?».