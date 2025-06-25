Руководитель МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провел переговоры с новоназначенным послом Ирана в нашей стране Муджтабой Демирчилу.

Согласно информации МИД Азербайджана, в ходе встречи дипломат вручил копии своих верительных грамот Джейхуну Байрамову. Министр поздравил посла с назначением и пожелал ему успехов в дипломатической деятельности в нашей стране.

Затем была обсуждена повестка дня двустороннего и многостороннего сотрудничества двух стран, актуальные вопросы безопасности в регионе, включая израильско-иранское противостояние.

Отмечалось, что контакты между лидерами стран, в том числе текущий политический диалог, способствуют расширению сотрудничества в развитии дружественных отношений между Азербайджаном и Ираном.

Вновь были доведены до сведения позиции и обеспокоенности, демонстрируемой нашей страной в отношении израильско-иранского противостояния. Послу были переданы соболезнования в связи с гибелью начальника Генерального штаба вооруженных сил Исламской Республики Иран, других официальных лиц и граждан Ирана. Отмечалась важность решения существующих проблем только в соответствии с нормами и принципами международного права, путем диалога и дипломатическими средствами.

Азербайджанской стороне была выражена благодарность за создание условий для перехода граждан различных государств и Ирана через сухопутную границу нашей страны.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.