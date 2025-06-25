Руководитель МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провел переговоры с новоназначенным послом Ирана в нашей стране Муджтабой Демирчилу.
Согласно информации МИД Азербайджана, в ходе встречи дипломат вручил копии своих верительных грамот Джейхуну Байрамову. Министр поздравил посла с назначением и пожелал ему успехов в дипломатической деятельности в нашей стране.
Затем была обсуждена повестка дня двустороннего и многостороннего сотрудничества двух стран, актуальные вопросы безопасности в регионе, включая израильско-иранское противостояние.
Отмечалось, что контакты между лидерами стран, в том числе текущий политический диалог, способствуют расширению сотрудничества в развитии дружественных отношений между Азербайджаном и Ираном.
Вновь были доведены до сведения позиции и обеспокоенности, демонстрируемой нашей страной в отношении израильско-иранского противостояния. Послу были переданы соболезнования в связи с гибелью начальника Генерального штаба вооруженных сил Исламской Республики Иран, других официальных лиц и граждан Ирана. Отмечалась важность решения существующих проблем только в соответствии с нормами и принципами международного права, путем диалога и дипломатическими средствами.
Азербайджанской стороне была выражена благодарность за создание условий для перехода граждан различных государств и Ирана через сухопутную границу нашей страны.
Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
Nazir Ceyhun Bayramovun İran İslam Respublikasının yeni təyin olunmuş səfiri ilə görüşünə dair mətbuat məlumatıhttps://t.co/PU7yWt14tQ pic.twitter.com/yF0k8ZFwX0
— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) June 25, 2025