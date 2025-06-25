НАТО до конца года рассчитывает поставить Украине вооружений более чем на €50 млрд. Информацию об этом озвучил генсек альянса Марк Рютте в ходе пресс-конференции по итогам саммита в Гааге.

«Траектория [поставок оружия Украине] на грядущие шесть месяцев уже опережает траекторию прошлого года, в котором мы к концу года вышли на отметку €50 млрд», — отметил он.

При этом, в программу поддержки Украины по-прежнему будет входить не только поставки оружия и техники, но и подготовка украинских военнослужащих, добавил Рютте.