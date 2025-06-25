На полях саммита НАТО в Гааге американский лидер Дональд Трамп отступил от своих прежних заявлений о возможности быстрого урегулирования украинского конфликта. Он отметил, что ситуация гораздо сложнее, чем казалось, и объяснил, почему не смог бы разрешить её за 24 часа.

«Война на Украине сложнее, чем другие войны», — поведал президент.

Трамп назвал российского лидера Владимира Путина непростой личностью. Он также признал наличие разногласий с президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, глава американской администрации пояснил, что его заявление о возможности завершения конфликта за 24 часа следует понимать как сарказм, а не как реальное обещание.

Он не уточнил, продолжат ли США военную помощь Киеву, отметив, что рассмотрит этот вопрос.

Также Трамп заявил, что Вашингтон изучит возможность поставки Украине дополнительных систем ПВО, но и сам нуждается в этих вооружениях.