В Товузе произошло массовое отравление донером. В результате 14 человек были помещены в больницу, уточняет АПА.

Известно, что среди пострадавших имеются и дети.

В связи с происшествием TƏBİB обнародовал заявление.

«Сегодня с 16: 55 в отделение скорой помощи Товузской центральной районной больницы с подозрением на отравление были госпитализированы 14 человек (7 лиц мужского пола и 7 лиц женского пола)», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что пострадавшим были оказаны необходимые медицинские услуги, и их состояние оценивается как средней степени тяжести. На данный момент их лечение продолжается в отделении скорой помощи медучреждения.

Позже стало известно, что число отравившихся донером в Товузе достигло 20 человек.