Азербайджан экстрадировал гражданина России Сехрана Зейналова для привлечения к уголовной ответственности в России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры.

С.Зейналов, который обвиняется в незаконном приобретении и хранении крупной партии психотропных веществ без цели сбыта на территории России и объявленный из-за этого в международный розыск, был задержан в Азербайджане в марте текущего года. Он был подвергнут аресту.

В результате С.Зейналов был передан соответствующим органам России.