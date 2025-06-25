В Кыргызстане вступили в силу новые требования по обязательному знанию государственного языка. Согласно изменениям в законодательстве, кыргызским языком должны владеть депутаты, министры, судьи всех уровней, сотрудники Национального банка, силовых структур, а также претенденты на должности адвокатов и нотариусов.

Без соответствующего уровня знания языка теперь не будут выдавать лицензии на юридическую деятельность. Также предусмотрены ограничения для иностранцев — им могут отказать в получении вида на жительство или статуса иммигранта, если они не владеют кыргызским языком на уровне, достаточном для постоянного проживания в стране.

Языковые требования ужесточены и для медиасферы: не менее 60% телерадиовещания должно вестись на кыргызском языке. Дополнительно все рекламные материалы на государственном языке должны проходить проверку у местных властей на предмет орфографии и соответствия языковым нормам.