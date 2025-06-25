Белый дом назвал «откровенной ложью» и попыткой дискредитировать президента страны Дональда Трампа выводы о том, что удары по Ирану не уничтожили ядерную программу страны.

«Эта предполагаемая «оценка» совершенно неверна… передана CNN анонимным неудачником низкого уровня в разведсообществе. Утечка этой предполагаемой оценки является явной попыткой унизить достоинство президента и дискредитировать отважных лётчиков-истребителей», — отметила пресс-секретарь Белого дома Ливитт.

«Все понимают, что происходит, когда четырнадцать 30000-фунтовых бомб точно попадают в цель: полное уничтожение», — добавила она.