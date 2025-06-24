Согласно оценке разведки США, изложенной четырьмя осведомленными источниками, военные удары США по трем ядерным объектам Ирана не привели к уничтожению основных компонентов ядерной программы страны и, скорее всего, лишь отбросили ее на несколько месяцев назад. Об этом сообщает CNN

Анализ ущерба продолжается и может измениться по мере поступления новых разведданных. Первые выводы противоречат неоднократным заявлениям американского лидера Дональда Трампа о том, что удары «полностью и окончательно уничтожили» иранские ядерные объекты по обогащению.

Двое источников, знакомых с оценкой, заявили, что запас обогащенного урана Ирана не был уничтожен, центрифуги в основном «нетронуты».

Хотя американские бомбардировщики B-2 сбросили более дюжины бомб на два ядерных объекта, завод по обогащению топлива в Фордо и комплекс по обогащению в Натанзе, бомбы не полностью уничтожили центрифуги и высокообогащенный уран на этих объектах, по словам людей, знакомых с оценкой.

Вместо этого, воздействие на все три объекта — Фордо, Натанз и Исфахан — в значительной степени ограничилось надземными сооружениями, которые были серьезно повреждены, отметили источники.

В то же время официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс заявила, что им потребуется время на публикацию результатов атаки на Иран, но президент выразил свое «удовлетворение успехом этого рейда».