Евросоюз благодарит Азербайджан за содействие в вывозе граждан европейских стран из зоны конфликта между Израилем и Ираном.

Об этом, отвечая на вопросы азербайджанских журналистов, поведала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на полях проходящего в Гааге саммита НАТО.

«Я находилась в контакте с министром иностранных дел Азербайджана с начала эскалации в регионе. Также поблагодарила его за организацию эвакуации наших дипломатов и граждан через Азербайджан», — отметила Каллас.

Она также заявила, что обсуждала с азербайджанским коллегой возможные последствия войны в Иране для Азербайджана, в том числе вероятность притока мигрантов.