Военная кампания против Ирана ещё не завершена, отметил по итогам оперативного совещания начальник Генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир.

«Мы завершили важный этап, но кампания против Ирана не закончилась. Мы вступаем в новый этап, основываясь на достижениях текущего. Мы отбросили ядерный проект Ирана на годы назад, и то же самое относится к его ракетной программе», — приводит его слова армейская пресс-служба.

Он добавил, что теперь внимание Израиля вернётся к боевым действиям в секторе Газа и возвращению заложников.

При этом ЦАХАЛ отменил ограничения для населения после объявления о прекращения огня с Ираном.

«Вся территория страны переходит от режима жестких ограничений к режиму полной активности без ограничений», — отмечается в заявлении.