МВД провело операцию, из оборота изъято 175 кг наркотических средств.

Об этом сообщили в МИД.

В ходе операций сотрудниками Главного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств задержаны 19 членов организованной группы. У этих лиц в общей сложности обнаружено 175 килограммов марихуаны, героина, опиума, метамфетамина, 690 сильнодействующих таблеток метадона, а также электронные весы и банковские карты.

Большинство задержанных являлись основными лицами, организовавшими контрабанду наркотиков в страну и их продажу.

По фактам возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса, в отношении каждого из задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.