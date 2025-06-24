Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с речью на церемонии открытия электростанции «8 Ноября» в Мингячевире, где затронул актуальные мировые события и подчеркнул особую роль Азербайджана в контексте региональных конфликтов.

«Все наблюдают за процессами, происходящими сегодня в мире. Можно сказать, что конфликты вокруг нас не утихают, наоборот, появляются новые конфликтные зоны», — отметил глава государства.

Он также напомнил об испытаниях, через которые прошла страна:

«Происходят столкновения, войны, приводящие к большим бедствиям и человеческим трагедиям. Мы тоже хорошо знаем, что такое война. Наши земли долгие годы находились под оккупацией, и во время Второй Карабахской войны Армения не только держала под прицельным огнем наши города, села и жилые объекты, но и не забывала, если можно так выразиться, пускать свои ракеты даже сюда – в Мингячевир. Целью этого было парализовать нашу энергетическую инфраструктуру. Даже до Второй Карабахской войны Армения, прибегавшая к различным методам, чтобы угрожать нам, грозилась разбомбить Мингячевир, разрушить плотину и вывести из строя Мингячевирскую электростанцию.

Наглядным доказательством являются упавшие на эту территорию снаряды и ракеты большой дальности. Это была агрессия против мирного населения, гражданской инфраструктуры. Это – военное преступление. Военные преступления Армении не ограничиваются лишь этим. Армения, совершившая Ходжалинский геноцид, разрушившая до основания наши населенные пункты в период оккупации, а также подвергшая обстрелу во время Второй Карабахской войны Гянджу, Мингячевир, Барду, Тертер, Агдам и многие населенные пункты, расположенные достаточно далеко от зоны конфликта, является государством-военным преступником».