Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках визита в Мингячевир посетил место падения ракеты, выпущенной с территории Армении в октябре 2020 года.

По данным Генеральной прокуратуры Азербайджана, в тот период по городу было выпущено три ракеты. Одна из них попала в жилой дом, в результате чего пострадали пятеро человек. Вторая была успешно сбита силами ПВО. Третья ракета упала в непосредственной близости от здания Мингячевирской электростанции — ключевого объекта, обеспечивающего электроэнергией значительную часть страны. К счастью, снаряд не разорвался.