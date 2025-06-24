Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская армия может атаковать одну из стран-членов НАТО в течение ближайших пяти лет, чтобы испытать устойчивость альянса.

Об этом сообщает Sky News.

По его словам, начиная с 2030 года, Россия может получить значительно больше возможностей для агрессии. «Сегодня Украина сдерживает Путина — у него нет времени готовить армию», — отметил Зеленский.

Президент Украины считает, что для возможного нападения на НАТО российскому руководству потребуется временная пауза, ослабление санкций и формирование боеспособной армии.

Он также выразил обеспокоенность темпами наращивания оборонных расходов в странах НАТО, подчеркнув, что планы по увеличению их до 5% ВВП к 2035 году являются слишком отдалёнными.

«Десять лет — это слишком долгий срок. К тому времени у Путина может быть подготовлена новая армия», — добавил Зеленский.