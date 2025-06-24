Правительство Израиля подтвердило заключение перемирия с Ираном, подчеркнув, что операция завершилась полной реализацией всех военных задач. Как говорится в официальном заявлении, накануне вечером премьер-министр Биньямин Нетаньяху провёл совещание с участием министра обороны, начальника Генштаба и главы Моссада, на котором сообщи, что «Израиль достиг всех целей операции и даже больше».

Согласно заявлению, в ходе военной кампании Израилю удалось «устранить двойную экзистенциальную угрозу со стороны Ирана»:

«Израиль устранил двойную непосредственную экзистенциальную угрозу — как в ядерной сфере, так и в сфере баллистических ракет. Кроме того, Армия обороны Израиля добилась полного контроля над воздушным пространством Тегерана, нанесла серьезный урон военному руководству и уничтожила десятки объектов центрального иранского правительства».

Израиль также выразил признательность Соединённым Штатам и лично президенту Трампу за поддержку:

«Израиль благодарит президента Трампа и Соединенные Штаты за их оборонную поддержку и участие в ликвидации иранской ядерной угрозы».

Завершая заявление, правительство Израиля подчеркнуло, что перемирие достигнуто в тесной координации с Вашингтоном:

«В свете достижения целей операции и при полной координации с президентом Трампом Израиль согласился на предложение президента о двустороннем прекращении огня. Израиль будет жёстко реагировать на любое нарушение режима прекращения огня».