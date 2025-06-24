Президент США Дональд Трамп отреагировал на удар Ирана по американской базе.

«Иран официально ответил на наше уничтожение их ядерных объектов очень слабым ответом, чего мы и ожидали, и очень эффективно парировали. Было выпущено 14 ракет, 13 были сбиты, и 1 была «проигнорирована», потому что шла в безопасном направлении. Я рад сообщить, что НИ ОДИН американец не пострадал, и почти не было нанесено никакого ущерба. Самое главное, что они вытащили все это из своей «системы», и, надеюсь, больше НЕНАВИСТИ не будет. Я хочу поблагодарить Иран за то, что он дал нам раннее уведомление, что позволило не потерять ни одной жизни и не получить ни одного ранения. Возможно, теперь Иран сможет продолжить путь к миру и гармонии в регионе, и я с энтузиазмом призываю Израиль сделать то же самое. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу!» — написал президент в соцсети.

«ПОЗДРАВЛЯЮ ВЕСЬ МИР, ПРИШЛО ВРЕМЯ МИРА!» — добавил американский лидер.