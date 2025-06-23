Азербайджан решительно осуждает заявление МИД Армении касательно «Стамбульской декларации» и резолюций, принятых на 51-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде.

«Стремление Армении исказить содержание этих документов и фальсифицировать исторические факты является еще одним примером ее усилий по подрыву мирного процесса и введению в заблуждение международного сообщества», — отмечается в заявлении.

Гаджизаде указал на то, что резолюции ОИС, включая резолюцию о «праве на возвращение азербайджанцев, насильственно изгнанных с территории нынешней Армении», отражают исторические факты и основаны на принципах международного права и справедливости. «Вопреки утверждениям Армении, систематическое изгнание азербайджанцев из нынешней Армении запомнилось не как добровольное, а как сопровождавшееся насилием, угрозами и грубыми нарушениями прав человека. Поддержка ОИС права азербайджанцев на возвращение — это не «территориальная претензия», как безосновательно представляет Армения, а призыв к справедливости и восстановлению их фундаментальных прав», — заявил.он

Пресс-секретарь отметил, что именно Армения держала под оккупацией территории Азербайджана на протяжении около 30 лет. Как результат этой оккупации, более 700 тысяч азербайджанцев стали вынужденными переселенцами. Учитывая все это, заявления Армении касательно антитеррористических мер 2023 года также в равной степени безосновательны, сказал он.

«Резолюция ОИС о Ходжалинском геноциде, которую Армения отвергает как «искаженную интерпретацию», еще раз подтверждает неопровержимую правду о жестокости, совершенной вооруженными силами Армении в феврале 1992 года, когда были зверски убиты 613 мирных жителей Ходжалы, включая женщин и детей. Это преступление против человечности задокументировано международными правозащитными организациями и признано многими странами. Уклонение Армении от признания своей ответственности за это и другие военные преступления, включая разрушение культурного наследия Азербайджана за годы оккупации, еще больше подрывает ее доверие в мирном процессе», — резюмировал представитель МИД.