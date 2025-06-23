В Бакинском военном суде на продолжающемся судебном процессе обвиняемый Араик Арутюнян ответил на вопросы прокурора, касающиеся «банковской системы» самопровозглашённого образования, созданного на ранее оккупированных Вооружёнными силами Армении территориях Азербайджана.

Обвиняемый заявил, что в свое время работал в филиалах банков, действовавших при так самопровозглашённом режиме. Арутюнян отметил, что так называемый «Арцахбанк», который представляли как главный «банк» этого режима, был зарегистрирован Центральным банком Республики Армения. Юридический адрес банка находился в столице Армении, однако главный филиал функционировал в оккупированном в то время Ханкенди. У этого «банка» также имелись филиалы на других оккупированных территориях Азербайджана.

«Этот банк не имел никаких преимуществ или привилегий по сравнению с другими банками Армении», — добавил А. Арутюнян.

Кроме того, на территориях Азербайджана, ранее находившихся под оккупацией, работали филиалы и других армянских банков. Арутюнян также сообщил, что эти филиалы работали с убытком.