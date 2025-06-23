Министр обороны Германии Борис Писториус назвал удары США по ядерным объектам Ирана «хорошей новостью» для Ближнего Востока и Европы.

Его слова передает агентство DPA.

Он подчеркнул, что эскалация конфликта не является желательной, однако в Вашингтоне заявляли, что Иран достиг прогресса в разработке ядерного оружия.

«По моему мнению, главное, что, во-первых, была устранена серьезная угроза», – сказал Писториус.

Министр обороны Германии добавил, что устранение этой угрозы является «хорошей новостью для Ближнего Востока, но также и для Европы».