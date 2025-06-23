Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, прибывший в Россию, должен передать Владимиру Путину письмо от верховного лидера Ирана с просьбой о поддержке, сообщает Reuters.

Сам Аракчи заявил, что рассчитывает провести переговоры с президентом России уже сегодня.