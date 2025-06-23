Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе визита в Турцию провёл переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и пригласил его посетить Ереван в следующем году на саммит Европейского политического сообщества. В рамках поездки он также побывал в ряде религиозных и исторических мест, включая Голубую мечеть и армянский кафедральный собор в Стамбуле.

Правительство Армении в своём пресс-релизе о переговорах сообщает суховато: стороны обсудили процесс нормализации армяно-турецких отношений, коснулись региональных событий и в этом контексте — возможных направлений двустороннего сотрудничества. Премьер-министр Пашинян подчеркнул приверженность Армении процессу обеспечения мира и стабильности в регионе и подтвердил свою решимость продолжать политику нормализации отношений с соседями. Кроме того, состоялся обмен мнениями по процессу мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном, а также по проекту правительства РА «Перекрёсток мира».

Внешне всё красиво и оптимистично. Первый официальный визит премьер-министра Армении в Турцию очень легко принять за признак того, что Ереван готов к реальной нормализации отношений с соседями, прежде всего Турцией и Азербайджаном. Но…

Пашинян, строго говоря, далеко не первый армянский лидер, кто пытается навести мосты с Турцией. Договориться с Анкарой за спиной Азербайджана пытался ещё первый президент Армении Левон Тер-Петросян. Потом была «футбольная дипломатия» Абдуллы Гюля и Сержа Саргсяна. Пашинян пошёл значительно дальше своих предшественников. Более того, он «наводит мосты» с Турцией уже после того, как прекращена оккупация азербайджанских земель со стороны Армении — именно это, напомним, многие эксперты считали и считают главным препятствием для нормализации отношений Армении и Турции.

Но реальность состоит в том, что у Анкары и Еревана предостаточно проблем и между собой. Прежде всего, нет ясности, готова ли Армения признать нынешнюю границу с Турцией и отказаться от территориальных претензий на гору Агры-Даг и шесть вилайетов в Восточной Анатолии. Тем более не ясно, откажутся ли в Ереване окончательно от своей истерики по поводу «геноцида армян 1915 года». Как уверены эксперты по обе стороны границы, рассчитывать, что один визит решит абсолютно все проблемы, было бы слишком наивно. Но от визита Пашиняна в Турцию ждали прежде всего продвижения по вопросу открытия Зангезурского коридора. Этот проект затрагивает все три страны — Азербайджан, Армению и Турцию, выгоден всем трём странам.

Ну вот заявления Никола Воваевича, как бы это помягче, оставляют слишком много вопросов. Вроде бы начал премьер-министр Армении, согласно известной ироничной поговорке, «за здравие»: «Не понимаю нашу логику, логику армян, которые в панике от того, что цель Турции — «Туран». Но давайте поймём, что они хотят? Хотят проезжать через территорию Армении? Ну и пусть проезжают. Разве это плохо? Мы же сами предлагаем это нашим проектом «Перекрёсток мира». Нам говорят: хотим поехать на север, юг, запад и восток. Мы им говорим: поезжайте. А почему бы и нет?» А затем появилось продолжение: «Я сказал, мы сказали: «Зангезурского коридора» не будет. Будет «Перекрёсток мира». Что это означает? Это означает, что при взаимном уважении, при взаимном признании суверенитета».

Дело даже не в том, что понимают в Армении под словом «коридор». Особенно по аналогии с «Лачинским коридором». Просто Никол Пашинян за почти что пять лет переговоров должен был уяснить для себя некоторые вещи. Открытие Зангезурского коридора — это подписанные обязательства Армении, как и то, что эта дорога будет под контролем и под охраной погранвойск ФСБ России. Если кто забыл, соответствующий пункт содержится в подписанном в ночь на 10 ноября 2020 г. трёхстороннем заявлении. Но Армения до сих пор не передала Азербайджану даже географические координаты входа и выхода дороги на свою территорию.

Более того, вместо выполнения взятых обязательств по Зангезурскому коридору Пашинян с самого начала пытался навязать Азербайджану «альтернативные» маршруты по территории Армении — дороги, которые большую часть года непроходимы из-за погодных условий и где никто не гарантирует безопасность азербайджанским водителям и пассажирам. Всё, на что в таком случае остаётся надеяться, — это «добрая воля» местных жителей. О возможных инцидентах говорить даже излишне.

Теперь же Пашинян снова пытается заменить конкретные договорённости абстрактной концепцией «Перекрёстка мира». Только, похоже, он не учёл одного: Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган — не те лидеры, с которыми подобные манёвры проходят без последствий.

Судя по официальным релизам, к обсуждению самых чувствительных тем Эрдоган и Пашинян публично не приступали. Однако сомнений нет — за закрытыми дверями они наверняка были затронуты. И можно с уверенностью предположить, что турецкий лидер в очередной раз дал Пашиняну предельно ясно понять: Зангезурский коридор будет открыт, независимо от армянского сопротивления. Более того, вполне вероятно, что премьер Армении получил и конкретные сроки, и чёткое «домашнее задание» для исполнения…