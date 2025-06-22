Россия готовит новые военные операции на территории Европы. Разведка Украины располагает соответствующими доказательствами. Об этом говорится в заявлении украинского лидера Владимира Зеленского в соцсети.

По его словам, президент сегодня заслушал доклад руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Тот раскрыл много деталей о ситуации в России, в российском оборонном комплексе.

«Видим основные болевые точки России и будем наносить соответствующие удары ради защиты нашего государства и людей, а также ради существенного снижения российского потенциала агрессий», — отметил Зеленский.

При этом, по его словам, украинская разведка фиксирует «дальнейший интеллектуальный регресс» российского руководства.

«Есть доказательства, что они готовят новые военные операции на территории Европы. Фиксируем также и очень ощутимые убытки, которые наносят санкции российской экономической системе, что подтверждает правильность нашего курса на принуждение России к окончанию войны через усиление санкционного и другого давления», — отметил Зеленский.

Украинский лидер отметил, что страна будет информировать своих партнеров о фактах, которые получила разведка, а также готовит совместные решения для совместной защиты. В частности, с Британией и Европейским союзом.