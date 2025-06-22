За последние сутки с 21 на 22 июня российские войска потеряли на украинском фронте 1100 солдат. Об этом говорится в информации Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери России с 24 февраля 2022 года по 22 июня 2025 года ориентировочно составляют:
личного состава — около 1011 490 (+1100) человек;
танков — 10964 (+9) единиц;
боевых бронированных машин — 22867 (+2) единиц;
артиллерийских систем — 29432 (+39) единицы;
РСЗО — 1421 единица;
средства ПВО — 1188 единиц;
самолетов — 416 единиц;
вертолетов — 337 единиц;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 41579 (+157) единицы;
крылатых ракет — 3376 (+7) единиц;
кораблей/катеров — 28 единиц;
подводных лодок — 1 единица;
автомобильной техники и автоцистерн — 52734 (+117) единиц;
специальной техники — 3920 (+0) единиц.