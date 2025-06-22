За последние сутки с 21 на 22 июня российские войска потеряли на украинском фронте 1100 солдат. Об этом говорится в информации Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери России с 24 февраля 2022 года по 22 июня 2025 года ориентировочно составляют:

личного состава — около 1011 490 (+1100) человек;

танков — 10964 (+9) единиц;

боевых бронированных машин — 22867 (+2) единиц;

артиллерийских систем — 29432 (+39) единицы;

РСЗО — 1421 единица;

средства ПВО — 1188 единиц;

самолетов — 416 единиц;

вертолетов — 337 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 41579 (+157) единицы;

крылатых ракет — 3376 (+7) единиц;

кораблей/катеров — 28 единиц;

подводных лодок — 1 единица;

автомобильной техники и автоцистерн — 52734 (+117) единиц;

специальной техники — 3920 (+0) единиц.