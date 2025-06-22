Удары, нанесенные Вашингтоном по Ирану, представляют собой грубое нарушение международного права и Устава ООН. Об этом говорится в заявлении постпред страны при всемирной организации Амира Саида Иравани.

«Несомненно, военная агрессия США в отношении суверенитета и территориальной целостности Ирана представляет собой грубое нарушение международного права и обязательных к исполнению международных норм, закрепленных в Уставе ООН», — говорится в письме Иравани председателю Совбеза ООН и генсеку всемирной организации.

«В свете серьезных и далекоидущих последствий варварских и преступных действий в отношении международного мира и безопасности Исламская Республика Иран срочно запрашивает Совет Безопасности созвать экстренное заседание, чтобы безотлагательно обсудить этот вопиющий и незаконный акт агрессии», — отмечается в заявлении Иравани.