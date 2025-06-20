На суде в Баку изучили сведения о визите Бако Саакяна, который «президентствовал» в так называемом режиме, созданном на оккупированных ранее вооруженными силами Армении территориях Азербайджана, в декабре 2019 года совместно с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на некогда оккупированные территории Азербайджана, их встречах с военнослужащими, ознакомлении с бытовыми условиями.

Отвечая на вопрос прокурора, подсудимый объяснил визит Н. Пашиняна к военнослужащим на оккупированных азербайджанских территориях тем, что премьер-министр Армении является основным лицом в вооруженных силах Армении, и добавил: «Во время большинства подобных визитов также посещались вооруженные формирования».

В своих показаниях Бако Саакян подтвердил, что среди сражавшихся против Азербайджана были и иностранные граждане, однако утверждал, что они не были наемниками. Он добавил, что эти лица прибыли на оккупированные территории Азербайджана через Армению.

Отвечая на вопрос о гражданстве этих лиц, Б. Саакян сказал: «География их стран была широкой — от Ближнего Востока до Канады».

Подсудимый также ответил на вопрос о минировании территорий в период его «руководства» самопровозглашенным образованием. Он заявил, что лица, занимавшиеся минированием, не были обязаны сообщать ему об этом.

«Они не были обязаны информировать меня до или после проведения этих работ. Это осуществлялось в рамках утвержденного плана работ», — добавил он.

Подсудимый также дал показания по вопросам, связанным с незаконной эксплуатацией природных ресурсов на территориях Азербайджана, находившихся под оккупацией Армении.

Он сообщил, что не имел отношения к компании, занимавшейся разработкой месторождения золота в Кяльбаджаре: «Мы знали, что там действует компания, зарегистрированная в Армении».

Подсудимый отметил, что предложение о начале деятельности горнодобывающей компании вызвало у них большой энтузиазм: «Потому что речь шла о масштабных инвестициях».

Бако Саакян сообщил, что компания Karabakh Telecom была создана за счет крупных инвестиций ливанского бизнесмена.

Он заявил, что обладал лишь поверхностной информацией о столкновениях в Товузе 12 июля 2020 года.

Что касается начавшейся 27 сентября того же года 44-дневной войны, бывший «руководитель» сообщил, что участвовал в различных переговорах, направленных на прекращение боевых действий: «Я старался быть полезным в рамках своих возможностей. В рамках таких обсуждений мы встречались с Араиком Арутюняном».

В этот момент в суде было изучено очередное доказательство. Согласно представленному документу, состоялась встреча бывших президентов Армении и так называемого режима. Среди участников встречи были Левон Тер-Петросян, Роберт Кочарян, Серж Саргсян, Аркадий Гукасян и Бако Саакян.

Отвечая на вопрос прокурора, Бако Саакян заявил: «У нас (имеется в виду он и Аркадий Гукасян) была встреча в Карабахе с бывшими президентами Армении Робертом Кочаряном и Сержем Саргсяном. Мы также встречались с Николом Пашиняном. Эта встреча состоялась в марте 2021 года».

В суде было исследовано очередное доказательство — документ, касающийся встречи, состоявшейся 20 сентября 2022 года между гражданином Армении Рубеном Варданяном (в настоящее время обвиняемым в Азербайджане по множеству уголовных дел), Аркадием Гукасяном и Бако Саакяном. Во время встречи обсуждался ряд вопросов, включая так называемую «безопасность» самопровозглашенного режима, «сохранение Карабаха как армянской земли» и его «развитие».

Бако Саакян также ответил на вопрос прокурора, касающийся утверждения о «сохранении самопровозглашенного режима как армянского». Он заявил, что «этот вопрос в разные периоды являлся одной из наших стратегических целей». По его словам, под «сохранением как армянской земли» подразумевалось «продолжение существования самопровозглашенного режима», а в последующий период — «его объединение с Арменией».

Судебный процесс продолжится 21 июня.