На фоне продолжающихся атак со стороны Израиля Иран начал спешно вывозить нефть из хранилищ, стремясь, с одной стороны, рассредоточить свои запасы, а с другой — успеть продать побольше топлива из-за сильно возросших рисков, сообщило агентство Bloomberg по результатам анализа снимков со спутников.

Как отмечает агентство, на данный момент иранские нефтепромыслы работают бесперебойно, а погрузка из хранилищ на танкеры стала быстро расти.

«Нефть потоком льется из портов в океанские танкеры, что гарантирует получение доходов — по крайней мере, в течение некоторого времени — даже в случае перебоев с поставками. Несмотря на резкий рост отгрузки, резервуары важнейшего экспортного терминала страны на острове Харк переполнены сырой нефтью», — пишет Bloomberg.

По данным портала TankerTrackers.com, в течение пяти дней с 13 июня, когда начались израильские удары, Иран экспортировал в среднем 2,33 млн баррелей в сутки — на 44% больше, чем в среднем за год по 14 июня (1,61 млн баррелей).

Вывоз значительно больших объемов позволит не только получить больше денег в краткосрочной перспективе, особенно учитывая скачок цен (с начала военных действий Brent подорожала примерно с $70 до $77, а в ходе торгов поднималась и до $79 за баррель). Тегеран надеется также снизить риски потерь в случае израильских ударов по терминалу. До 13 июня танкеры обычно ждали погрузки на рейде неподалеку от острова, но сейчас они рассредоточены на большом расстоянии от него и подходят, только чтобы принять нефть и как можно быстрее покинуть терминал, свидетельствуют спутниковые снимки.