20 июня в ходе продолжающегося в Бакинском военном суде судебного процесса над лицами армянского происхождения Бако Саакян, который «президентствовал» в так называемом режиме, созданном на оккупированных ранее вооруженными силами Армении территориях Азербайджана, ответил на вопросы прокурора Тараны Мамедовой.

В своих показаниях Б.Саакян в ответ на вопросы о событиях, произошедших в 2016 году, условно называемых Апрельскими боями, раскрыл имена тех, кто тогда руководил операциями. Как стало известно, в то время с армянской стороны операциями руководили министр обороны Армении, генерал-полковник Сейран Оганян, начальник генерального штаба Вооруженных сил Армении, генерал-полковник Юрий Хачатуров и «командующий армией» незаконного режима — крупнейшим вооруженным формированием вооруженных сил Армении генерал-лейтенант Левон Мнацаканян.