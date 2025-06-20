Азербайджанское национальное антидопинговое агентство (AMADA) отстранило борца Аслана Абакарова от соревнований сроком на 36 месяцев за нарушение антидопинговых правил.

Об этом сообщили в пресс-службе агентства.

Санкции были применены после выявления в пробах спортсмена запрещённых веществ, их метаболитов или маркеров. Также отмечено, что имело место использование или попытка использования допинга либо запрещённого метода.

Дисквалификация вступила в силу 7 февраля 2025 года и продлится до 7 февраля 2028 года.

Аслан Абакаров, 21-летний спортсмен, ранее завоевал бронзовую медаль на чемпионате Азербайджана по борьбе в декабре 2024 года в весовой категории до 97 кг.