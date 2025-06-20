Азербайджан вносит изменения в закон «Об обороне», и эти изменения касаются территориальной обороны — об этом стало известно накануне. Как уже сообщал Minval, в проекте поправок указывается, что под территориальной обороной подразумевается комплекс общегосударственных военных и специальных мероприятий, осуществляемых для выполнения задач по охране и защите территории Азербайджана, в том числе государственной границы страны. Также предлагается осуществление территориальной обороны Вооружёнными Силами Азербайджана во взаимодействии с государственными органами (учреждениями), органами местного самоуправления и юридическими лицами, а порядок организации, подготовки и обеспечения обороны территорий определить Положением о территориальной обороне Азербайджана.

Пока что в представленных поправках, точнее, в той их части, которая попала в печать, как бы ничего не говорится о формировании подразделений территориальной обороны, ополчения и т. д. Но более чем вероятно, что соответствующие нормы будут прописаны в Положении о территориальной обороне.

Понятно и другое. Военные специалисты советуют не путать территориальную оборону с системой армейского резерва — эти структуры хоть и «перекрываются», но всё же не дублируют друг друга. Резервисты, будучи призванными в армию, могут быть переброшены на любой участок фронта. А тероборона отвечает за защиту своей деревни — и в прямом, и в переносном смысле.

Возможно, кому-то здесь захочется вспомнить самооборону и добровольческие отряды времён первой карабахской войны. Да, боевые действия начала девяностых закончились с весьма тяжёлыми для Азербайджана результатами — оккупация 20 % территории, превращение в вынужденных переселенцев миллиона человек… Но параллели здесь надо проводить с известной осторожностью. Во-первых, настоящей армии у Азербайджана тогда просто не было. Но тогда, в начале девяностых, когда против Азербайджана на стороне Армении воевали регулярные российские подразделения, именно добровольческие батальоны — без единого командования, без чёткой командной цепочки и координации действий, наконец, плохо вооружённые — только благодаря мужеству и героизму сорвали, если угодно, стратегические цели армянских захватчиков: агрессорам не удалось ни выйти к Куре, ни «разрезать» стратегические железные дороги и будущие трассы трубопроводов.

А сегодня у нашей страны есть профессиональные, современные Вооружённые Силы, которые уже блестяще проявили себя и во время 44-дневной Отечественной войны, и антитеррористических рейдов в сентябре 2023 года. А территориальная оборона создаётся в помощь армии, а не вместо неё.

Тем более очевидно, что Азербайджан учитывает и международный опыт. Подразделения территориальной обороны существуют во многих странах мира. На постсоветском пространстве подобные структуры созданы в странах Балтии, и наиболее известен эстонский «Кайтселийт» — «Союз обороны Эстонии». Есть подобные подразделения и в Норвегии — хемверн.

Но военные специалисты заинтересовались опытом территориальной обороны именно после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, когда именно территориальная оборона сыграла далеко не последнюю роль в отражении первой волны российской агрессии. Именно после украинской войны свои подразделения территориальной обороны, как уже рассказывал Minval, начал создавать Казахстан. И вот теперь — Азербайджан.

Понятно и другое. Создание системы территориальной обороны в нынешней ситуации — это, по сути дела, вынужденный шаг. Украинская война с севера, конфликт между Ираном и Израилем с юга — слишком наглядные и красноречивые свидетельства, в каком неспокойном мире мы живём. Более того, есть и весьма специфичные риски, с которыми территориальная оборона может справиться эффективнее, чем армия. Так что изменения в закон «Об обороне» вносятся весьма и весьма своевременно. И тема эта более чем актуальна. Особенно на нынешнем фоне.