Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что на момент начала ударов Израиля у МАГАТЭ не было доказательств того, что Иран приступил к созданию ядерного оружия.

«Нет. С одной стороны, Иран не сотрудничал с агентством так, как должен был. Он не предоставлял все необходимые пояснения по различным аспектам своей ядерной программы. С другой — Иран обогащал уран до 60%, что практически эквивалентно военному уровню — 90% урана-235, необходимого для ядерной боеголовки», — отметил Гросси.

При этом он подчеркнул: «Мы ясно даем понять, что у нас нет никаких ощутимых доказательств того, что Иран перешел к стадии милитаризации — то есть к сборке и производству ядерного взрывного устройства».

Отвечая на заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что у Ирана якобы появится ядерное оружие через две недели, Гросси предостерёг от поспешных выводов: «Мы должны быть очень осторожны с такими хронологическими утверждениями. Мы все помним трагические заявления о том, что Ирак был в 45 минутах от оружия».