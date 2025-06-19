Азербайджанские военнослужащие отправятся на международных военные учения «Анатолийский орел», проведение которых запланировано в турецком городе Конья.

С данным заявлением выступил представитель Министерства национальной обороны Турции Зеки Актюрк в ходе сегодняшнего брифинга.

В учениях, помимо Азербайджана и Турции, примут участие личные составы сухопутных, военно-морских и военно-воздушных сил США, Катара, Венгрии, Египта, Саудовской Аравии и Иордании. Болгария, Бразилия, Малайзия, Мали и Нигерия будут представлены на маневрах в качестве стран-наблюдателей.

Учения пройдут с 23 июня по 4 июля.