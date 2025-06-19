Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал войну Израиля с Ираном.

Он заявил, что после атаки Израиля в Иране происходит консолидация общества вокруг власти. По его словам, подземные объекты уцелели и продолжают функционировать.

Путин предложил компромиссное решение, которое, по его мнению, может устроить все стороны: Россия готова гарантировать мирный атом для Ирана и одновременно учесть обеспокоенность Израиля в сфере безопасности. Этот план уже передан Тегерану, Тель-Авиву и Вашингтону.

Также он сообщил, что Москва договорилась с Израилем: российские специалисты, строящие АЭС в Иране, не станут мишенью.